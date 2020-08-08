Киянка Цуренко перемогла у першій грі тенісних змагань у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA International “Prague Open”, який стартував в столиці Чехії, повідомляє УНН з посиланням на “Тенісний портал України”.
У матчі першого раунду відбору киянка за 1 годину 10 хвилин обіграла французьку тенісистку Осеан Дода, посіяну під 4 номером. Українка зробила 6 брейків, її суперниця тільки 2.
Наступною суперницею Цуренко стане 16-річна чеська тенісистка Барбора Палічова.
Нагадаємо, що друга представниця України також пройшла бар’єр першого кола кваліфікації у Празі.