Киянка Цуренко перемогла у першій грі тенісних змагань у Празі

У матчі першого раунду відбору киянка за 1 годину 10 хвилин обіграла французьку тенісистку Осеан Дода, посіяну під 4 номером. Українка зробила 6 брейків, її суперниця тільки 2.

Наступною суперницею Цуренко стане 16-річна чеська тенісистка Барбора Палічова.

Нагадаємо, що друга представниця України також пройшла бар’єр першого кола кваліфікації у Празі.