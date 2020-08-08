Тенісистка Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. 18-річна уродженка Києва Марта Костюк успішно розпочала шлях до титулу на турнірі з тенісу WTA в Празі, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Киянка на старті кваліфікаційного етапу "International Prague Open" обіграла другу сіяну Анну-Лєну Фрідсам (WTA 106) з Німеччини – 6:2, 6:4.
В активі українки 7 з 13 реалізованих брейкпойнтів, а у її суперниці - 4 з 6.
Додамо також, далі Костюк зіграє проти 133-ї ракетки світу Терези Мартінцевої з Чехії.
Нагадаємо, тенісистка Костюк здобула розгромну перемогу на старті турніру в Палермо.