Тенісистка Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Празі

Киянка на старті кваліфікаційного етапу "International Prague Open" обіграла другу сіяну Анну-Лєну Фрідсам (WTA 106) з Німеччини – 6:2, 6:4.

В активі українки 7 з 13 реалізованих брейкпойнтів, а у її суперниці - 4 з 6.

Додамо також, далі Костюк зіграє проти 133-ї ракетки світу Терези Мартінцевої з Чехії.

Нагадаємо, тенісистка Костюк здобула розгромну перемогу на старті турніру в Палермо.