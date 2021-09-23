Киевлян предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве завтра, 24 сентября, ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с, сообщили УНН в КГГА.
Цитата:
"Днем 24 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указали в КГГА со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.
Детали
Специалисты напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
-
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
-
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
-
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
-
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
-
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. столичная власть советует немедленно информировать экстренные службы.
Дополнение
По прогнозу синоптиков, 24 сентября по стране ожидаются умеренные, на севере страны местами значительные дожди; лишь в южной части и восточных областях ночью без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с; ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°. В Карпатах небольшой дождь (ночью с мокрым снегом); температура в течение суток 1-6° тепла.