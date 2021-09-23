Киян попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві завтра, 24 вересня, очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с, повідомили УНН у КМДА.
Цитата:
"Удень 24 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у КМДА з посиланням на попередження Українського гідрометцентру.
Деталі
Спеціалісти нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
-
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
-
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
-
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
-
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
-
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо столична влада радить негайно інформувати екстрені служби.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, 24 вересня по країні очікуються помірні, на півночі країни місцями значні дощі; лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с; вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°. У Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); температура протягом доби 1-6° тепла.