Кінець вересня потішить потеплінням: місцями до 25° тепла

Деталі

За прогнозом синоптиків, 24 вересня по країні очікуються помірні, на півночі країни місцями значні дощі; лише у південній частині та східних областях вночі без опадів. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с; вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°. У Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); температура протягом доби 1-6° тепла.

25 вересня в Україні, окрім західних та південно-західних областей, 26 вересня у східних, вночі і в північних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 25-26 вересня 6-11°, 26 вересня у південних та західних областях 9-14°; вдень 11-16°, у західних, південних, 26 вересня і східних областях 15-20°, на півдні Одещини до 25°.

27-28 вересня без опадів, лише вдень 28 вересня на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 10-16°; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 8-13°, вдень 13-19° (на Закарпатті до 22°).

Додамо

Метеоролог не виключала раніше, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.