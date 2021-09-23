Конец сентября порадует потеплением: местами до 25° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине ближе к концу месяца потеплеет - с 25 сентября на юге ожидают до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 24 сентября по стране ожидаются умеренные, на севере страны местами значительные дожди; лишь в южной части и восточных областях ночью без осадков. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с; ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°. В Карпатах небольшой дождь (ночью с мокрым снегом); температура в течение суток 1-6° тепла.
25 сентября в Украине, кроме западных и юго-западных областей, 26 сентября в восточных, ночью и в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 25-26 сентября 6-11°, 26 сентября в южных и западных областях 9-14°; днем 11-16°, в западных, южных, 26 сентября и восточных областях 15-20°, на юге Одесской области до 25°.
27-28 сентября без осадков, лишь днем 28 сентября на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла, днем 10-16°; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны ночью 8-13°, днем 13-19° (на Закарпатье до 22°).
Добавим
Метеоролог не исключала сказать, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.