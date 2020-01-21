Китайский суд приговорил бывшего главу Интерпола до 13,5 лет тюрьмы

"Мэн Хунвэй, бывший член партийного комитета и заместитель министра Министерства общественной безопасности, а также бывший директор морской полиции Китая был осужден в суде первой инстанции по делу о взяточничестве", - пишут в издании.

Так, 21 января 2020 года, Народный суд средней ступени города Тяньцзиня публично объявил о первом судебном разбирательстве дела бывшего члена партийного комитета, заместителя министра министерства общественной безопасности и бывшего директора Бюро морской полиции Китая Мена Хунвея по обвинению во взяточничестве. Он был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения и оштрафован на 2 миллиона юаней.

Также сообщается, что Мэн Хунвэй "подчинился решению суда и не подал апелляции".

Расследование показало, что с 2005 по 2017 года обвиняемый Мэн Хунвэй использовал свои полномочия, чтобы обеспечить соответствующие подразделение и отдельных лиц управлении предприятиями и продвижением по службе, а также незаконно получил имущество от соответствующего персонала, что эквивалентно 14,46 миллионам юаней.

"Первый народный суд средней ступени Тяньцзиня постановил, что действия подсудимого Мена Хунвея является коррупцией и должны преследоваться по закону. Принимая во внимание тот факт, что Мэн Хунвэй взял на себя инициативу объяснить большинство фактов преступления, которые еще не были раскрыты органом, занимающимся рассмотрением дел, он честно признал все уголовные факты, признал себя виновным и считал, что некоторые украденные деньги и похищенные товары не могут быть возвращены, суд вынес вышеуказанное решение, в соответствии с законом", - сообщают в издании.

Отметим, что в 2004 году Мэн Хунвэй занял пост главы китайского отдела Интерпола. В ноябре 2016 года во время 85-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола на Бали Мэн Хунвэй был избран на пост президента Интерпола, став тем самым первым китайским президентом данной организации, возглавляя учреждение до 2018 года. Во время его пребывания на посту президента Интерпола китайское правительство представил обширный список должностных лиц и бизнесменов для допроса по подозрению в коррупции, что, по мнению критиков, мало политические мотивы.

Напомним, что экс-глава Интерпола ранее признался во взяточничестве.

Как ранее сообщалось в УНН, Мэн Хунвэй поехал в Китай 29 сентября 2018 года и перестал выходить на связь. Его жена сообщила о его исчезновении, в результате чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с исчезновением без вести, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая.

После этого главный офис Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мена Хунвея с поста президента.

5 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании Мена Хунвэя.