Китай обвиняет Польшу во вмешательстве в его дела после комментариев польского премьер-министра по Тайваню
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Китай ответил на комментарии польского премьер-министра и обвинил его во вмешательстве во внутренние дела страны, после того, как тот связал войну в Украине с возможным нападением Китая на Тайвань. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Цитата
"Любая попытка использовать украинский вопрос как повод для внушения тайваньского вопроса является политической манипуляцией со скрытыми мотивами, бездумным осквернением принципа уважения национального суверенитета и территориальной целостности, и вопиющим вмешательством во внутренние дела Китая", - сказано в заявлении Китая.
Детали
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в аналитическом центре "Atlantic Council" в Вашингтоне заявил, что если Украина потерпит поражение в войне с Россией, то Китай может решить вторгнуться на Тайвань вскоре после этого.
"13 апреля польский чиновник... открыто сравнил проблемы Тайваня и Украины и сделал необоснованное заявление, что если Украина проиграет войну, на следующий день материковый Китай нападет на Тайвань", – сказал представитель посольства Китая.
Станислав Зарин, представитель польских Служб безопасности, заявил, что Китай пытается заставить Польшу "принять китайскую оптику в отношении Тайваня".
"Атака китайской пропаганды на польского премьер-министра, стиль работы посольства КНР в Варшаве и то, как Пекин проводит свою политику, свидетельствует о том, что китайско-российский альянс охватывает все больше сфер совместных действий", - написал он в Twitter.
Китайская пропаганда с самого начала войны России против Украины использовала военные действия в своих целях, главным образом для того, чтобы обвинить в войне Запад и США. https://t.co/TBmlDKJFSU— Stanisław Żaryn (@StZaryn) 14 апреля 2023 года
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайская компания импортировала медь из оккупированной части Украины - Reuters