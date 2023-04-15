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Китай звинувачує Польщу у втручанні в його справи після коментарів польського прем'єр-міністра щодо Тайваню

Китай звинувачує Польщу у втручанні в його справи після коментарів польського прем'єр-міністра щодо Тайваню

Київ • УНН

 • 1089359 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Китай відповів на коментарі польського прем’єр-міністра та звинуватив його у втручанні до внутрішніх справ країни, після того, як той пов’язав війну в Україні з можливим нападом Китаю на Тайвань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

"Будь-яка спроба використати українське питання як привід для навіювання тайванського питання є політичною маніпуляцією з прихованими мотивами, бездумним паплюженням принципу поваги національного суверенітету та територіальної цілісності, і кричущим втручанням у внутрішні справи Китаю", сказано в заяві Китаю.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу у аналітичному центрі "Atlantic Council" у Вашингтоні заявив, що якщо Україна зазнає поразки у війні з росією, то Китай може вирішити вторгнутися на Тайвань незабаром після цього.

"13 квітня польський урядовець... відкрито порівняв проблеми Тайваню та України та зробив необґрунтовану заяву, що якщо Україна програє війну, наступного дня материковий Китай нападе на Тайвань", – сказав речник посольства Китаю.

Станіслав Зарин, речник польських Служб безпеки, заявив, що Китай намагається змусити Польщу "прийняти китайську оптику щодо Тайваню".

"Атака китайської пропаганди на польського прем'єр-міністра, стиль роботи посольства КНР у Варшаві і те, як Пекін проводить свою політику, свідчить про те, що китайсько-російський альянс охоплює все більше сфер спільних дій", - написав він у Twitter.

Chinese propaganda has, from the very beginning of Russia's war against Ukraine, used the hostilities for its own purposes, mainly to blame the West and the US for the war. https://t.co/TBmlDKJFSU

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) April 14, 2023

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