Китай заявляет, что во время военных учений отрабатывает окружение Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вооруженные силы Китая 8 апреля начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны КНР.
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“Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова”, — говорится в сообщении.
Детали
Как заявили в Минобороны, во время тренировок применяли ряд эсминцев и фрегатов, которые выполняли патрулирование в водах вокруг Тайваня, где они занимали выгодные позиции для ведения боя.
В воздух подняли десятки истребителей J-16 и J-10C для тренировки поддержания господства в воздухе.
Дополнение
Китай объявил о начале трехдневных военных учений, 42 истребителя ненадолго пересекли чувствительную среднюю линию Тайваньского пролива в субботу. Это произошло после того, как лидер Тайваня Цай Ин Вэнь встретилась с спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.