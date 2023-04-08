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Китай заявляет, что во время военных учений отрабатывает окружение Тайваня

Китай заявляет, что во время военных учений отрабатывает окружение Тайваня

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вооруженные силы Китая 8 апреля начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны КНР.

Цитата

“Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова”, — говорится в сообщении.

Детали

Как заявили в Минобороны, во время тренировок применяли ряд эсминцев и фрегатов, которые выполняли патрулирование в водах вокруг Тайваня, где они занимали выгодные позиции для ведения боя.

В воздух подняли десятки истребителей J-16 и J-10C для тренировки поддержания господства в воздухе.

Дополнение

Китай объявил о начале трехдневных военных учений, 42 истребителя ненадолго пересекли чувствительную среднюю линию Тайваньского пролива в субботу. Это произошло после того, как лидер Тайваня Цай Ин Вэнь встретилась с спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

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