Китай заявляє, що під час військових навчань відпрацьовує оточення Тайваню

Цитата

“Сьогоднішні навчання спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об’єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організують патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення та стримування острова”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як заявили у Міноборони, під час тренувань застосовували низку есмінців та фрегатів, які виконували патрулювання у водах навколо Тайваню, де вони займали вигідні позиції для ведення бою.

У повітря підняли десятки винищувачів J-16 і J-10C для тренування підтримки панування в повітрі.

Доповнення

Китай оголосив про початок триденних військових навчань, 42 винищувачі ненадовго перетнули чутливу середню лінію Тайванської протоки в суботу. Це сталося після того, як лідер Тайваню Цай Ін Вень зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті у Лос-Анджелесі.