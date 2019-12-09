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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 11066 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 9072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107771 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140931 просмотра

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Китай отрицает информацию о 2 млн человек в "лагерях перевоспитания" для уйгуров

Китай отрицает информацию о 2 млн человек в "лагерях перевоспитания" для уйгуров

Киев  •  УНН

 • 17489 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Глава Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и заместитель секретаря парткома этого региона Шохрат Закир назвал ошибочными сообщения о пребывании в местных исправительных учреждениях от 1 до 2 миллионов человек, однако не смог назвать актуальные данные. Как заявил он в понедельник на пресс-конференции в Пекине, эта цифра является "динамичной". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Из-за тяжелой ситуации с частыми случаями терроризма в Синьцзяне мы, в соответствии с законодательством, создали центры образования и профессиональной переподготовки и начали образовательную работу. Число лиц, участвующих в учебных программах является динамичным, кто начинает участие, а кто-то выбывает из них" , - сказал он.

Также Закир возразил в отношении прежнего количество людей, которые находились на "перевоспитании" (2 млн человек).

"Сообщения некоторых иностранных СМИ о том, что в центрах образования и профессиональной подготовки Синьцзяна содержатся от 1 до 2 млн человек являются абсолютно сфабрикованным и голословными", - добавил Закир.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк сокращает помощь Синьцзяну из-за политики Китая в этом регионе.

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