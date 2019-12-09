Китай отрицает информацию о 2 млн человек в "лагерях перевоспитания" для уйгуров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Глава Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и заместитель секретаря парткома этого региона Шохрат Закир назвал ошибочными сообщения о пребывании в местных исправительных учреждениях от 1 до 2 миллионов человек, однако не смог назвать актуальные данные. Как заявил он в понедельник на пресс-конференции в Пекине, эта цифра является "динамичной". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Из-за тяжелой ситуации с частыми случаями терроризма в Синьцзяне мы, в соответствии с законодательством, создали центры образования и профессиональной переподготовки и начали образовательную работу. Число лиц, участвующих в учебных программах является динамичным, кто начинает участие, а кто-то выбывает из них" , - сказал он.
Также Закир возразил в отношении прежнего количество людей, которые находились на "перевоспитании" (2 млн человек).
"Сообщения некоторых иностранных СМИ о том, что в центрах образования и профессиональной подготовки Синьцзяна содержатся от 1 до 2 млн человек являются абсолютно сфабрикованным и голословными", - добавил Закир.
Как сообщалось ранее, Всемирный банк сокращает помощь Синьцзяну из-за политики Китая в этом регионе.