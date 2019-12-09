Китай заперечує інформацію про 2 млн людей у "таборах перевиховання" для уйгурів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Глава Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР і заступник секретаря парткому цього регіону Шохрат Закір назвав помилковими повідомлення про перебування у місцевих виправних установах від 1 до 2 мільйонів чоловік, проте не зміг назвати актуальні дані. Як заявив він у понеділок на прес-конференції в Пекіні, ця цифра є "динамічною". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Через важку ситуацію з частими випадками тероризму в Сіньцзяні ми, згідно із законодавством, створили центри освіти і професійної перепідготовки та почали освітню роботу. Число осіб, які беруть участь в навчальних програмах є динамічним, хтось розпочинає участь, а хтось вибуває з них", - сказав він.
Також Закір заперечив попередню кількість людей, які знаходились на "перевихованні" (2 млн осіб).
"Повідомлення деяких іноземних ЗМІ про те, що в центрах освіти і професійної підготовки Синьцзяна містяться від 1 до 2 млн осіб є абсолютно сфабрикованими і голослівними", - додав Закір.
Як повідомлялося раніше, Світовий банк скорочує допомогу Сіньцзяну через політику Китаю в цьому регіоні.