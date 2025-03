Китай страдает от наводнения

Детали

Наводнения в провинции Хэнань разрушили миллионы гектаров фермерских угодий. Фермеров смущает, что власть не предлагает достаточной помощи.

China: Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm

- handsm (@ handsm54350947) August 19, 2021

Дождь обрушился на Санменсию (город в провинции Хэнань), дорога превратилась в реку в час пик, и люди тяжело двигались вперед.

Напомним

По меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции КНР Хэнань.

Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек. Убытки из-за наводнения на западе Германии достигают десятков миллиардов евро.

Новое наводнение обрушилось на Бельгию за штормовой погоды.