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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 8539 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 34613 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 65713 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139733 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158362 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126257 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121867 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Китай страдает от наводнения

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КИЕВ. 22 августа. УНН. С 19 августа во Китае продолжаются ливни, в результате чего на Китай нашли наводнения. Об этом пишет GreenPost, передает УНН.

Детали

Наводнения в провинции Хэнань разрушили миллионы гектаров фермерских угодий. Фермеров смущает, что власть не предлагает достаточной помощи.

China: Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm

- handsm (@ handsm54350947) August 19, 2021

Дождь обрушился на Санменсию (город в провинции Хэнань), дорога превратилась в реку в час пик, и люди тяжело двигались вперед.

Напомним

По меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции КНР Хэнань.

Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек. Убытки из-за наводнения на западе Германии достигают десятков миллиардов евро.

Новое наводнение обрушилось на Бельгию за штормовой погоды.

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