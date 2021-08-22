Китай страждає від повені

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17 березня, 19:38 • 104940 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136901 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 197027 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164011 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161100 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182098 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151020 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159584 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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15 березня, 13:44 • 221960 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Із 19 серпня у Китаї тривають зливи, внаслідок чого утворилися повені в Китаї. Про це пише GreenPost, передає УНН.

Деталі

Повені в провінції Хенань зруйнували мільйони гектарів фермерських угідь. Фермерів бентежить, що влада не пропонує достатньої допомоги.

China:Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm

— handsm (@handsm54350947) August 19, 2021

Дощ обрушився на Санменсію (місто в провінції Хенань), дорога перетворилася на річку в годину пік, і людям важко було рухалися вперед.

Нагадаємо

Щонайменше 25 людей загинули через повені в китайському місті Чженчжоу центральної провінції КНР Хенань.

Жертвами руйнівних повеней в Туреччині стали більше 80 осіб. Збитки через повінь на заході Німеччини сягають десятків мільярдів євро.

Нова повінь обрушилася на Бельгію через штормову погоду.

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