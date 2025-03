Китай страждає від повені

Деталі

Повені в провінції Хенань зруйнували мільйони гектарів фермерських угідь. Фермерів бентежить, що влада не пропонує достатньої допомоги.

China:Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm

— handsm (@handsm54350947) August 19, 2021

Дощ обрушився на Санменсію (місто в провінції Хенань), дорога перетворилася на річку в годину пік, і людям важко було рухалися вперед.

Нагадаємо

Щонайменше 25 людей загинули через повені в китайському місті Чженчжоу центральної провінції КНР Хенань.

Жертвами руйнівних повеней в Туреччині стали більше 80 осіб. Збитки через повінь на заході Німеччини сягають десятків мільярдів євро.

Нова повінь обрушилася на Бельгію через штормову погоду.