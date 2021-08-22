Китай страждає від повені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Із 19 серпня у Китаї тривають зливи, внаслідок чого утворилися повені в Китаї. Про це пише GreenPost, передає УНН.
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Повені в провінції Хенань зруйнували мільйони гектарів фермерських угідь. Фермерів бентежить, що влада не пропонує достатньої допомоги.
China:Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm— handsm (@handsm54350947) August 19, 2021
Дощ обрушився на Санменсію (місто в провінції Хенань), дорога перетворилася на річку в годину пік, і людям важко було рухалися вперед.
Нагадаємо
Щонайменше 25 людей загинули через повені в китайському місті Чженчжоу центральної провінції КНР Хенань.
Жертвами руйнівних повеней в Туреччині стали більше 80 осіб. Збитки через повінь на заході Німеччини сягають десятків мільярдів євро.
Нова повінь обрушилася на Бельгію через штормову погоду.