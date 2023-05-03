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Китай ограничил доступ из-за рубежа к ключевой корпоративной информации

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Китайские поставщики финансовых данных недавно прекратили предоставлять подробную информацию о национальных компаниях зарубежным клиентам, что подчеркивает растущие трудности, с которыми сталкиваются иностранные фирмы при попытке получить данные, которые Пекин может считать конфиденциальными, информирует Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом, в последние месяцы компания Wind Information Co. перестала разрешать клиентам, использующим ее платформу за пределами материкового Китая, доступ к базе данных своего корпоративного реестра. Это изменение связано с нормативными требованиями.

Инвесторы, работающие в Китае, сталкиваются с более сложными условиями, несмотря на стремление Пекина улучшить отношения в глобальном масштабе. В частности, американские консалтинговые фирмы находятся в центре внимания, поскольку в последние недели власти нацелились на китайские офисы Bain & Company, Mintz Group и Capvision, согласно сообщениям СМИ. В прошлом месяце правительство приняло новый закон о контрразведке, который расширил список видов деятельности, которые можно считать шпионажем, что усилило риски для иностранных фирм. 

Wind собирает данные о более чем 200 млн предприятий и 270 млн законных представителей и руководителей, сообщается на его сайте. Он содержит информацию об акционерах и аффилированных лицах компании, деятельности по сбору средств и инвестированию, юридических спорах и операционных рисках.

По словам нескольких других источников, базы данных реестра Qichacha и TianYanCha — компаний, предоставляющих аналогичные услуги, в течение некоторого времени также были недоступны для пользователей за пределами материкового Китая.

Более 10 зарубежных пользователей Wind, с которыми связалось Bloomberg, заявили, что они по-прежнему могут получать доступ к другим данным Wind, кроме базы данных корпоративного реестра, и у них не было проблем с продлением подписки на услугу. The Wall Street Journal сообщила на выходных, что некоторые неизвестные иностранные фирмы, в том числе аналитические центры и исследовательские фирмы, не смогли продлить подписку на Wind из-за того, что компания назвала проблемами «соблюдения нормативных требований».

Растущее давление на иностранные компании, работающие в Китае, похоже, идет вразрез с усилиями Пекина по улучшению дипломатических отношений после открытия страны. Премьер-министр Ли Цян – второй чиновник в стране после Си Цзиньпина – пообещал в марте создать «широкое пространство» для развития международных компаний. Китай принял множество лидеров и деловых делегаций, в том числе из Германии и Франции. В прошлом месяце Политбюро Китая призвало активизировать усилия по увеличению иностранных инвестиций.

Глобальные инвесторы стали более осторожными в отношении страны, несмотря на улучшение экономических показателей. Индекс MSCI China снизился примерно на 16% по сравнению с январским пиком, тогда как глобальный индекс MSCI Inc. практически не изменился за тот же период.

Обеспокоенность прозрачностью информации во второй по величине экономике мира возросла, что подорвало инвестиционную привлекательность. В октябре прошлого года правительство отложило публикацию нескольких важных экономических отчетов, в том числе данных о валовом внутреннем продукте, без объяснения причин задержки. Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала Китай быть более открытым в отношении ситуации с Covid в пределах своих границ.

Китай усилил контроль над своей внутренней финансовой отраслью после Всекитайского собрания народных представителей в марте, когда Си обнародовал ряд реформ, направленных на усиление надзора за частным сектором и ключевыми стратегическими отраслями.

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