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Китай обмежив доступ з-за кордону до ключової корпоративної інформації

Китай обмежив доступ з-за кордону до ключової корпоративної інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Китайські постачальники фінансових даних нещодавно припинили надавати докладну інформацію про національні компанії закордонним клієнтам, що підкреслює зростаючі труднощі, з якими стикаються іноземні фірми при спробі отримати дані, які Пекін може вважати конфіденційними, інформує Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами кількох людей, знайомих із цим питанням, в останні місяці компанія Wind Information Co. перестала дозволяти клієнтам, які використовують її платформу за межами материкового Китаю, доступ до бази даних свого корпоративного реєстру. Ця зміна пов'язана з нормативними вимогами.

Інвестори, які працюють у Китаї, стикаються з більш складними умовами, незважаючи на прагнення Пекіна покращити відносини у глобальному масштабі. Зокрема, американські консалтингові фірми перебувають у центрі уваги, оскільки в останні тижні влада націлилася на китайські офіси Bain & Company, Mintz Group та Capvision, згідно з повідомленнями ЗМІ. Минулого місяця уряд ухвалив новий закон про контррозвідку, який розширив список видів діяльності, які можна вважати шпигунством, що посилило ризики для іноземних фірм. 

Wind збирає дані про більш ніж 200 млн підприємств та 270 млн законних представників та керівників, повідомляється на його сайті. Він містить інформацію про акціонерів та афілійованих осіб компанії, діяльність зі збору коштів та інвестування, юридичні спори та операційні ризики.

За словами кількох інших джерел, бази даних реєстру Qichacha і TianYanCha — компаній, що надають аналогічні послуги, протягом деякого часу також були недоступні для користувачів за межами материкового Китаю.

Більше 10 зарубіжних користувачів Wind, з якими зв'язалося Bloomberg, заявили, що вони, як і раніше, можуть отримувати доступ до інших даних Wind, крім бази даних корпоративного реєстру, і у них не було проблем із продовженням підписки на послугу. The Wall Street Journal повідомила на вихідних, що деякі невідомі іноземні фірми, у тому числі аналітичні центри та дослідницькі фірми, не змогли продовжити підписку на Wind через те, що компанія назвала проблемами «дотримання нормативних вимог».

Зростаючий тиск на іноземні компанії, що працюють у Китаї, схоже, йде врозріз із зусиллями Пекіна щодо покращення дипломатичних відносин після відкриття країни. Прем'єр-міністр Лі Цян – другий чиновник в країні після Сі Цзіньпіна – пообіцяв у березні створити «широкий простір» для розвитку міжнародних компаній. Китай прийняв безліч лідерів та ділових делегацій, у тому числі з Німеччини та Франції. Минулого місяця Політбюро Китаю закликало активізувати зусилля щодо збільшення іноземних інвестицій.

Глобальні інвестори стали обережнішими щодо країни, незважаючи на покращення економічних показників. Індекс MSCI China знизився приблизно на 16% порівняно із січневим піком, тоді як глобальний індекс MSCI Inc. практично не змінився за той самий період.

Занепокоєння прозорістю інформації в другій за величиною економіці світу зросло, що підірвало інвестиційну привабливість. У жовтні минулого року уряд відклав публікацію кількох важливих економічних звітів, у тому числі даних про валовий внутрішній продукт, без пояснення причин затримки. Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово закликала Китай бути більш відкритим щодо ситуації з Covid у межах своїх кордонів.

Китай посилив контроль над своєю внутрішньою фінансовою галуззю після Всекитайських зборів народних представників у березні, коли Сі оприлюднив низку реформ, спрямованих на посилення нагляду за приватним сектором та ключовими стратегічними галузями.

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