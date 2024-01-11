Китай запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету

Китай в четверг успешно запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету, сообщило CGTN, пише УНН.

Детали

Ракета средней грузоподъемности Gravity-1 (YL-1), разработанная китайской коммерческой аэрокосмической компанией Orienspace, как сообщается, успешно вывела на орбиту три метеорологических спутника Yunyao-1 во время своего первого полета из вод у побережья города Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая в 13:30 по пекинскому времени.

Gravity-1 имеет три основные ступени и четыре ускорителя, все они оснащены твердотопливными двигателями и гибкими качающимися соплами, заявили в Orienspace, добавив, что двигатель третьей ступени также может быть переоборудован в двигатель с жидким кислородом и керосином для дальнейшего увеличения его грузоподъемности.

Компания Orienspace использовала морскую стартовую платформу. По сравнению с наземным запуском морской запуск, как отмечается, обеспечивает большую гибкость, лучшую адаптируемость и меньший риск причинения вреда населенным пунктам.

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