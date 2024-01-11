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Китай запустив "найпотужнішу у світі" твердопаливну ракету

Китай запустив "найпотужнішу у світі" твердопаливну ракету

Київ • УНН

 • 57884 перегляди

Китайська компанія Orienspace успішно запустила ракету Gravity-1, яку називають найпотужнішою твердопаливною ракетою, з трьома супутниками.

Китай у четвер успішно запустив "найпотужнішу у світі" твердопаливну ракету, повідомило CGTN, пише УНН.

Деталі

Ракета середньої вантажопідйомності Gravity-1 (YL-1), розроблена китайською комерційною аерокосмічною компанією Orienspace, як повідомляють, успішно вивела на орбіту три метеорологічні супутники Yunyao-1 під час свого першого польоту з вод біля узбережжя міста Хайян у провінції Шаньдун на сході Китаю о 13:30 за пекінським часом.

Gravity-1 має три основні ступені і чотири прискорювачі, усі вони оснащені твердопаливними двигунами і гнучкими поворотними соплами, заявили в Orienspace, додавши, що двигун третьої ступені також можна переобладнати на двигун із рідким киснем і гасом для подальшого підвищення його вантажопідйомності.

Компанія Orienspace використовувала морську стартову платформу. Порівняно з наземним запуском морський запуск, як зазначається, забезпечує більшу гнучкість, кращу адаптованість і менший ризик заподіяння шкоди населеним пунктам.

Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових балістичних ракет: що відомо15.11.2023, 08:13 • 44086 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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