Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил полицейских, спасателей и медиков, пострадавших в результате атаки рф по Одессе от 15 марта, передает УНН.

Вместе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Одесской области посетили бойцов. Ребята постепенно выздоравливают, получают всю необходимую помощь, занимаются с психологом. После лечения всем будет предоставлена качественная реабилитация. На сегодня в медучреждениях города и области продолжают лечение 30 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Желаем всем скорейшего выздоровления - написал Кипер.

Напомним, в Одессе в пятницу, 15 марта, прогремело несколько взрывов, позже стало известно о ракетных ударах по городу. Известно о 21 погибшем и 73 раненых, среди них медики и спасатели. Суббота, 16 марта, объявлена в Одессе днем траура.