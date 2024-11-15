Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате вчерашней атаки рф на Одессу

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.

Детали

По его словам, больше недели враг терроризирует Одессу смешанными обстрелами.

«Вчера, например, были баллистические ракеты, много «шахедов» было запущено - около 25, и это только в сторону Одессы. Силы ПВО много чего сбили над морем, но, к сожалению, есть прилеты в гражданскую инфраструктуру, в припортовую. Вчера таких локаций было 7. До конца дня будет понятно, сколько окончательно локаций повреждено», - рассказал он.

Кипер добавил, что в результате вчерашней атаки рф по Одессе погибла одна женщина.

«Выражаю свои искренние соболезнования. Мужчина попал в больницу. Есть ребенок - 9 лет, мальчик, который вместе с родителями получил повреждения. Они в больнице, им оказывается помощь. Всего в больнице у нас в настоящее время находится 9 человек. Много было оказано помощи, в том числе - психологической, на местах», - рассказал он.