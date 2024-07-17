В Одессе устанавливают газопоршневые станции для котельных чтобы увеличить количество электроэнергии для населения. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что власти города и региона активно работают над тем, чтобы высвободить больше электроэнергии для жителей Одесской области. Ведь даже импорт из Румынии не помогает закрывать потребности региона.

«Сегодня мы импортируем очень много электроэнергии.

Я выяснял, что если в Венгрии покупать электроэнергию и загонять ее через Закарпатье, то технически очень трудно ее догнать до Одессы.

Сейчас очень много идет газопоршневых установок, мы их в Одессе ставим, чтобы котельные закрыть, закрыть другие необходимые для людей станции. Чтобы можно было уменьшить потребление электроэнергии и дать больше ее населению», - сообщил он.