Кипер обещает открытие паромной переправы в Румынию "Орловка" в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Одесской области возобновляют работу в паромном пункте пропуска «Орловка». Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Все службы задействованы и работают над тем, чтобы в ближайшие дни пункт пропуска заработал в штатном режиме», - сказал он.
Также Кипер посоветовал гражданам, путешествующим из Румынии в Украину и наоборот, пока искать альтернативные пути пересечения границы.
Напомним
Паромная переправа «Орловка» пострадала 6 октября в результате обстрелов рф.
Это второй раз, когда россияне «охотятся» на этот объект на границе с Румынией.