Кіпер обіцяє відкриття поромної переправи до Румунії "Орлівка" найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Одещині відновлюють роботу в поромному пункті пропуску «Орлівка». Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Усі служби задіяні і працюють над тим, щоб найближчими днями пункт пропуску запрацював у штатному режимі», - сказав він.
Також Кіпер порадив громадянам, які подорожують з Румінії в Україну і навпаки, поки що шукати альтернативні шляхи перетину кордону.
Нагадаємо
Поромна переправа «Орлівка» постраждала 6 жовтня внаслідок обстрілів рф.
Це вже вдруге росіяни «полюють» на цей об’єкт на кордоні з Румунією.