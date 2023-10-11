Кіпер обіцяє відкриття поромної переправи до Румунії "Орлівка" найближчими днями

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«Усі служби задіяні і працюють над тим, щоб найближчими днями пункт пропуску запрацював у штатному режимі», - сказав він.

Також Кіпер порадив громадянам, які подорожують з Румінії в Україну і навпаки, поки що шукати альтернативні шляхи перетину кордону.

Нагадаємо

Поромна переправа «Орлівка» постраждала 6 жовтня внаслідок обстрілів рф.

Це вже вдруге росіяни «полюють» на цей об’єкт на кордоні з Румунією.