Кипер об ударе рф по Одессе: целью стала припортовая гражданская инфраструктура, есть раненый
Киев • УНН
Вечером враг нанес удар по Одессе баллистической ракетой из оккупированного Крыма. Пострадала припортовая гражданская инфраструктура, ранен водитель зерновоза, который госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура, есть раненый, передает УНН.
"Целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кипер.
По его словам, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Ранее
Как сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, вечером россия нанесла удар по Одессе ракетой "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма. По предварительным данным, есть попадания, на месте работают соответствующие службы.