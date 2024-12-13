«Кинджал» движется в сторону севера Хмельницкой области - ПС ВСУ
Киев • УНН
Воздушные силы зафиксировали движение ракеты «Кинджал» над Житомирщиной в направлении северной части Хмельницкой области. Это происходит на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине.
Воздушные силы ВСУ сообщили о «кинжале» на север Хмельницкой области, на фоне массированной ракетной атаки рф на Украину, пишет УНН.
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«Кинжал на Житомирщине продолжает движение на север Хмельницкой области», - говорится в сообщении.