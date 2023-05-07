Ким о россиянах: бегают и суетятся, переживая, что будет контрнаступление

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"Они облетали Николаев, залетели и беспилотниками что-то искали. Активно ведут себя у себя на территории - суетятся и бегают. Но по перехвату разведки, они очень-очень переживают, что сейчас все это будет (контрнаступление, - ред.) и не безосновательно", - рассказал Ким.

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Оккупанты начали принудительную эвакуацию части населения с некоторых захваченных территорий. Так, в Энергодаре уже наблюдается нехватка горючего.