Ким о россиянах: бегают и суетятся, переживая, что будет контрнаступление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона охарактеризовал состояние россиян, которые чувствуют, что уже скоро может начаться контрнаступление: они очень-очень переживают, пишет УНН.
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"Они облетали Николаев, залетели и беспилотниками что-то искали. Активно ведут себя у себя на территории - суетятся и бегают. Но по перехвату разведки, они очень-очень переживают, что сейчас все это будет (контрнаступление, - ред.) и не безосновательно", - рассказал Ким.
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Оккупанты начали принудительную эвакуацию части населения с некоторых захваченных территорий. Так, в Энергодаре уже наблюдается нехватка горючего.