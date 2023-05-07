Кім про росіян: бігають та метушаться, переживаючи, що буде контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону охарактеризував стан росіян, які відчувають, що вже незабаром може початися контрнаступ: вони дуже-дуже переживають, пише УНН.
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"Вони облітали Миколаїв, залетіли й безпілотниками щось шукали. Активно поводяться в себе на території - метушаться і бігають. Але по перехопленню розвідки, вони дуже-дуже переживають, що зараз все це буде (контрнаступ, - ред.) й не безпідставно", - розповів Кім.
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Додамо
Окупанти почали примусову евакуацію частини населення з деяких захоплених територій. Так, в Енергодарі вже спостерігається нестача пального.