Ким Чен Ын запускает массовое производство дронов-камикадзе

Ким Чен Ын провел испытания беспилотников-смертников и отдал приказ о массовом производстве такого авиационного оружия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам государственных СМИ, Лидер Северной Кореи подчеркнул важность обновления военной стратегии в условиях распространения этих технологий по всему миру.

Отмечено, что Ким Чен Ин уже несколько раз руководил тестированиями дронов-смертников в начале этого года. В то же время на фоне усиления военного сотрудничества между Северной Кореей и террористической рф возникают вопросы относительно того, получала ли КНДР техническую помощь от Москвы для разработки этого оружия.

По информации, подобное оружие активно используются в Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому Ким Чен Ын отметил, что в условиях растущей глобальной конкуренции за использование дронов в военных целях, такие технологии становятся важным элементом в конфликтах различного масштаба.

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