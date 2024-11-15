Ким Чен Ын запускает массовое производство дронов-камикадзе
Киев • УНН
Лидер КНДР провел испытания беспилотников-смертников и приказал начать их массовое производство. На фоне сотрудничества с рф возникают вопросы о возможной технической помощи от Москвы в разработке этого оружия.
Ким Чен Ын провел испытания беспилотников-смертников и отдал приказ о массовом производстве такого авиационного оружия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По словам государственных СМИ, Лидер Северной Кореи подчеркнул важность обновления военной стратегии в условиях распространения этих технологий по всему миру.
Отмечено, что Ким Чен Ин уже несколько раз руководил тестированиями дронов-смертников в начале этого года. В то же время на фоне усиления военного сотрудничества между Северной Кореей и террористической рф возникают вопросы относительно того, получала ли КНДР техническую помощь от Москвы для разработки этого оружия.
По информации, подобное оружие активно используются в Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому Ким Чен Ын отметил, что в условиях растущей глобальной конкуренции за использование дронов в военных целях, такие технологии становятся важным элементом в конфликтах различного масштаба.
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