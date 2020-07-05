Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Более 30 человек погибли в результате разлива рек и оползней, вызванных сильными ливнями, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение NHK, передает УНН.
Отмечается, что смерть по крайней мере 16 человек была уже ранее официально подтверждена медиками, еще 17 человек находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только медицинские работники, но не работающие на месте спасатели. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек, который вызвал затопление больших территорий. В этой же префектуре оказался затопленным дом престарелых — прибыли на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек. Позже из дома престарелых удалось спасти около 50 человек — постояльцев и работников учреждения.
По последним данным, более 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный — пятый — уровень опасности.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами в связи с угрозой распространения коронавируса.
На юго-западе западе Японии продолжаются ливневые дожди. Интенсивность выпадения осадков снизилась, однако в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, после паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 7 городов и сел.