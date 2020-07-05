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На південному заході Японії через зливи загинули 18 людей

На південному заході Японії через зливи загинули 18 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Принаймні 18 людей загинули і ще сім вважаються зниклими без вісті на південному заході Японії, на який обрушилися зливові дощі, що призвели до розливів річок, зсувів і затоплення великих територій. Про це в неділю повідомило японське суспільне телебачення NHK, передає УНН.

Ще одна людина госпіталізована і перебуває у важкому стані. Більшість жертв — постояльці будинку престарілих в селищі Кумамура (префектура Кумамото), який виявився затопленим через розлив річки. Прибулі на місце рятувальники змогли витягти тіла 14 осіб.

За останніми даними, понад 200 тис. осіб отримали рекомендації або вказівки ​​до евакуації в префектурах Кумамото і Кагосіма, де в деяких районах продовжує діяти максимальний — п’ятий — рівень небезпеки, який має на увазі, що існує безпосередня загроза для життя людей. За даними енергетичної компанії Kyushu Electric Power, більше 6 тис. будинків в префектурі Кумамото залишаються без світла.

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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в зону стихійного лиха близько 10 тис. військовослужбовців наземних Сил самооборони, які надають підтримку місцевим рятувальним службам. Глава японського уряду також підкреслив, що всі евакуаційні центри, де будуть змушені тимчасово перебувати місцеві жителі, будуть організовані у відповідності з усіма необхідними заходами в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

На південному заході заході Японії тривають зливові дощі. Інтенсивність випадання опадів знизилася, проте в деяких областях вона досягає позначки 200 мм на добу.

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