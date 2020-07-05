Кількість жертв зливових дощів на південному заході Японії перевищила 30 осіб

Відзначається, що смерть принаймні 16 осіб була вже раніше офіційно підтверджена медиками, ще 17 осіб перебувають у так званому стані зупинки серця і легенів — так в Японії називають клінічну смерть, діагностувати яку мають право тільки медичні працівники, але не працюючі на місці рятувальники. Ще 13 осіб вважаються зниклими без вісті.

Найбільший удар припав на префектуру Кумамото, де стався розлив відразу декількох річок, що викликав затоплення великих територій. У цій же префектурі виявився затопленим будинок престарілих — прибули на місце рятувальники змогли витягти тіла 14 осіб. Пізніше з будинку престарілих вдалося врятувати близько 50 осіб — постояльців і працівників установи.

За останніми даними, понад 200 тис. осіб отримали рекомендації або вказівка ​​до евакуації в префектурах Кумамото і Кагосіма, де в деяких районах продовжує діяти максимальний — п’ятий — рівень небезпеки.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в зону стихійного лиха близько 10 тис. військовослужбовців наземних Сил самооборони, які надають підтримку місцевим рятувальним службам. Глава японського уряду також підкреслив, що всі евакуаційні центри, де будуть змушені тимчасово перебувати місцеві жителі, будуть організовані у відповідності з усіма необхідними заходами в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

На південному заході заході Японії тривають зливові дощі. Інтенсивність випадання опадів знизилася, проте в деяких областях вона досягає позначки 200 мм на добу.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, після паводків на заході України досі підтоплено 7 міст і сіл.