Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до девяти

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106752 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113566 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151131 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145450 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128441 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171866 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до девяти

Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до девяти

Киев  •  УНН

 • 9243 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число жертв крупного лесного пожара на севере штата Калифорния возросло до девяти человек. Об этом сообщил в пятницу шериф округа Бьютт Кори Хоне, информирует УНН со ссылкой на ABC.

“На данный момент мы можем подтвердить, что обнаружили тела девяти погибших”, — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телекомпании АВС.

По словам шерифа, несколько тел обнаружены в сгоревших автомобилях, другие — рядом с жилыми домами. Все тела найдены в окрестностях города Парадайс с населением около 27 тысяч человек, большая часть которого была эвакуирована. Также в ходе борьбы с огнем получили ранения как минимум трое пожарных.

Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата — Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя “Кемп”, уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. К этому рекордной за причиненный ущерб был пожар “Таббс”, охватившей в октябре 2017 года почти 150 кв. км и уничтожил более 5,6 тыс. домов.

Напомним, ранее поступала информация о 5 погибших.

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