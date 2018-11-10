Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до девяти

“На данный момент мы можем подтвердить, что обнаружили тела девяти погибших”, — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телекомпании АВС.

По словам шерифа, несколько тел обнаружены в сгоревших автомобилях, другие — рядом с жилыми домами. Все тела найдены в окрестностях города Парадайс с населением около 27 тысяч человек, большая часть которого была эвакуирована. Также в ходе борьбы с огнем получили ранения как минимум трое пожарных.

Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата — Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя “Кемп”, уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. К этому рекордной за причиненный ущерб был пожар “Таббс”, охватившей в октябре 2017 года почти 150 кв. км и уничтожил более 5,6 тыс. домов.

Напомним, ранее поступала информация о 5 погибших.