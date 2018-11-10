Кількість жертв лісової пожежі в Каліфорнії зросла до дев'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість жертв великої лісової пожежі на півночі штату Каліфорнія зросла до дев’яти осіб. Про це повідомив в п’ятницю шериф округу Бьютт Корі Хоне, інформує УНН із посиланням на ABC.
“На цей момент ми можемо підтвердити, що виявили тіла дев’яти загиблих”, — сказав шериф на прес-конференції, яку транслював місцевий філіал телекомпанії АВС.
За словами шерифа, кілька тіл виявлено в згорілих автомобілях, інші — поруч із житловими будинками. Всі тіла знайдені в околицях міста Парадайс із населенням близько 27 тисяч осіб, велика частина якого була евакуйована. Також у ході боротьби із вогнем отримали поранення як мінімум троє пожежників.
Полум’я, розбурхане в приблизно 150 км на північ від столиці штату — Сакраменто, знищило понад 6,7 тис. будинків. Його площа вже перевищує 360 кв. км. Таким чином, як повідомляє агентство Associated Press, ця пожежа, яка отримала ім’я “Кемп”, вже визнана найбільш руйнівною в сучасній історії Каліфорнії. До цього рекордною за заподіяний збиток була пожежа “Таббс”, що охопила в жовтні 2017 року майже 150 кв. км і знищив понад 5,6 тис. будинків.
Нагадаємо, раніше надходила інформація про 5 загиблих.