Associated Press: Жертвами лісової пожежі в Каліфорнії стали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше п’ять людей загинули у результаті лісової пожежі на півночі американського штату Каліфорнія. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
За даними місцевої влади, загиблі були виявлені в машинах, які загорілися в результаті стихії.
Раніше телеканал CNN повідомляв, що 157 тисяч жителів штату покинули свої будинки у зв’язку з оголошеною евакуацією. Близько 17 тис. будівель знаходяться під загрозою руйнування. Виконуючий обов’язки губернатора Каліфорнії Гевін Ньюсом ввів режим надзвичайного стану в округах Лос-Анджелес і Вентура.
Як поінформувала в п’ятницю телекомпанія KTLA, лісова пожежа, що спалахнула в середині тижня в окрузі Вентура, продовжує швидко поширюватися. Зараз вона охопила близько 4 тис. га.