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Associated Press: Жертвами лісової пожежі в Каліфорнії стали п'ятеро людей

Associated Press: Жертвами лісової пожежі в Каліфорнії стали п'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше п’ять людей загинули у результаті лісової пожежі на півночі американського штату Каліфорнія. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої влади, загиблі були виявлені в машинах, які загорілися в результаті стихії.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що 157 тисяч жителів штату покинули свої будинки у зв’язку з оголошеною евакуацією. Близько 17 тис. будівель знаходяться під загрозою руйнування. Виконуючий обов’язки губернатора Каліфорнії Гевін Ньюсом ввів режим надзвичайного стану в округах Лос-Анджелес і Вентура.

Як поінформувала в п’ятницю телекомпанія KTLA, лісова пожежа, що спалахнула в середині тижня в окрузі Вентура, продовжує швидко поширюватися. Зараз вона охопила близько 4 тис. га.

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