Associated Press Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным местных властей, погибшие были обнаружены в машинах, которые загорелись в результате стихии.
Ранее телеканал CNN сообщал, что 157 тысяч жителей штата покинули свои дома в связи с объявленной эвакуацией. Около 17 тысяч зданий находятся под угрозой разрушения. Исполняющий обязанности губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайного положения в округах Лос-Анджелес и Вентура.
Как сообщила в пятницу телекомпания KTLA, лесной пожар, вспыхнувший в середине недели в округе Вентура, продолжает быстро распространяться. Сейчас она охватила около 4 тыс. га.