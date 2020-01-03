Число жертв авиакатастроф в 2019 году в мире сократилось на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В катастрофах самолетов, занимающихся пассажирскими перевозками, в 2019 году по всему миру погибли 257 человек, это на 50% меньше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Количество людей, которые в 2019 году погибли в авариях крупных коммерческих самолетов, сократилась более чем на 50%", - говорится в сообщении.
По данным нидерландской консалтинговой компании To70, в прошлом году по всему миру в авиакатастрофах была зарегистрирована гибель 257 человек. А в 2018 году жертвами стали 534 человека.
Всего в 2019 году произошло 86 аварий с участием крупных коммерческих самолетов, в том числе восемь - со смертельным исходом. Более половины всех жертв - 157 - пришлось на катастрофу самолета "Эфиопских авиалиний", которая произошла в марте.
Напомним, в Казахстане назвали еще одну версию авиакатастрофы в Алматы.