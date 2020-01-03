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Кількість жертв авіакатастроф у 2019 році у світі скоротилася на 50%

Кількість жертв авіакатастроф у 2019 році у світі скоротилася на 50%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У катастрофах літаків, що займаються пасажирськими перевезеннями, у 2019 році по всьому світу загинули 257 осіб на 50%, ніж позаторік. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Кількість людей, які у 2019 році загинули в аваріях великих комерційних літаків, скоротилася більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні.

За даними нідерландської консалтингової компанії To70, торік по всьому світу в авіакатастрофах було зареєстровано загибель 257 осіб. А 2018 року жертвами стали 534 людини.

Загалом у 2019 році сталося 86 аварій за участю великих комерційних літаків, в тому числі вісім - зі смертельними наслідками. Більше половини всіх жертв - 157 - припало на катастрофу літака “Ефіопських авіаліній”, яка сталася у березні.

Нагадаємо, у Казахстані назвали ще одну версію авіакатастрофи в Алмати.

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