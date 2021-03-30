Количество погибших протестующих в Мьянме возросло до более 500

Детали

Протестующие в Мьянме в течение ночи проводили бдения при свечах после того, как адвокационная группа заявила, что в результате принудительной безопасности в результате убийства 1 февраля погибли более 500 человек, и активисты начали новую кампанию гражданского неповиновения, выбрасывая мусор на улице.

14 мирных жителей убили в Мьянме 29 марта. Силы безопасности выпустили гораздо сильнее оружие, чем обычно, сообщили очевидцы.

В рамках новой стратегии протестующие во вторник стремились активизировать кампанию гражданского неповиновения, попросив жителей выбрасывать мусор на улицы в ключевых перекрестках дорог.

“Эта забастовка мусора — это забастовка против хунты”, — говорится на плакатах в социальных сетях.

Дополнительно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал генералов Мьянмы прекратить убийства и репрессии против демонстраций.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.