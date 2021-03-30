Кількість загиблих протестувальників у М'янмі зросла до понад 500

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Протестуючі в М’янмі протягом ночі проводили чування при свічках після того, як адвокаційна група заявила, що внаслідок примусової безпеки в результаті вбивства 1 лютого загинуло понад 500 людей, і активісти розпочали нову кампанію громадянської непокори, викидаючи сміття на вулиці.

14 мирних жителів вбили у М’янмі 29 березня. Сили безпеки випустили набагато важчу зброю, ніж зазвичай, повідомили очевидці.

У рамках нової тактики протестуючі у вівторок прагнули активізувати кампанію громадянської непокори, попросивши жителів викидати сміття на вулиці на ключових перехрестях доріг.

“Цей страйк сміття — це страйк проти хунти”, — йдеться на плакатах у соціальних мережах.

Додатково

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав генералів М’янми припинити вбивства та репресії проти демонстрацій.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.