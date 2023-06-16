Число пострадавших от ракетного удара рф в Киевской области возросло до 7 - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Количество пострадавших от сегодняшнего ракетного удара российских войск в Киевской области увеличилось до 7, сообщил в пятницу начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
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"Количество пострадавших от ракетного удара увеличилось - 7 человек обратились к врачам. К счастью, они не имеют серьезных травм. Мы понимаем, что это не последнее обращение граждан", - написал Небытов в Telegram.
Детали
"Но хочу отметить, что среди пострадавших - двое детей. И самому маленькому - 4 года, и парню есть 13 лет. Парень во время того, как прозвучала воздушная тревога, в частном доме спустился именно в подвал", - сказал Небытов в эфире телемарафона.
Он заявил, что осколок "попал в этот дом". "Фактически разрушена крыша, повреждены стены, выбиты все окна", - сказал Небытов.
"Еще раз этот случай показывает, что нужно соблюдать правила воздушной тревоги, переходить в укрытие, или как минимум соблюдать правила двух стен", - подчеркнул он.
"Среди пострадавших есть две женщины", - добавил Небытов, указав, что им оказана медицинская помощь и их жизни сейчас ничего не угрожает.
Дополнение
Еще один из пострадавших в Киевской области – водитель автотранспорта, который получил ранения при перевозке хлеба.
В ОВА указали, что разрушены 3 частных дома, 13 домов требуют капитального ремонта, еще 15 домов и 2 хозяйственные постройки имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь.