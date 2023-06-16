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Кількість постраждалих від ракетного удару рф на Київщині зросла до 7 - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Кількість постраждалих від сьогоднішнього ракетного удару російських військ у Київській області збільшилась до 7, повідомив у п'ятницю начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.

Кількість постраждалих від ракетного удару рф на Київщині зросла до 7 - поліція

Цитата

"Кількість потерпілих від ракетного удару збільшилась - 7 людей звернулися до лікарів. На щастя, вони не мають серйозних трав. Ми розуміємо, що це не останнє звернення громадян", - написав Нєбитов у Telegram.

Деталі

"Але хочу зазначити, що серед потерпілих - двоє дітей. І найменшій - 4 роки, і хлопцеві є 13 років. Хлопець під час того, як пролунала повітряна тривога, у приватному будинку спустився саме в підвал", - сказав Нєбитов в ефірі телемарафону.

Він заявив, що уламок "потрапив в цей будинок". "Фактично зруйнований дах, пошкоджено стіни, вибито всі вікна", - сказав Нєбитов.

"Ще раз цей випадок показує, що потрібно дотримуватися правил повітряної тривоги, переходити в укриття, або щонайменше дотримуватися правил двох стін", - наголосив він.

"Серед потерпілих є дві жінки", - додав Нєбитов, вказавши, що їм надана медична допомога і їх життю зараз нічого не загрожує.

Доповнення

Ще один із постраждалих на Київщині – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба.

В ОВА вказали, що зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога.

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