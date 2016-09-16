Количество безработных за месяц в Украине уменьшилось на 3,8%

По данным Госстатистики, в августе текущего года количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось на 14 тыс. человек - до 355,7 тыс. человек против 369,7 тыс. человек в июле этого года.

Так, по итогам августе 2016 года в стране зарегистрировано 194,7 тыс. безработных женщин и 161 тыс. безработных мужчин.

Указано, что из общего количества безработных, зарегистрированных в Украине по состоянию на август, 217,4 тыс. человек составляет городское население и 138,3 тыс. - сельское.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, в службе занятости на учете стоит на 10% меньше людей, чем в 2015 году.