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Кількість безробітних за місяць в Україні зменшилася на 3,8%

Кількість безробітних за місяць в Україні зменшилася на 3,8%

Київ • УНН

 • 6174 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у серпні 2016 року в порівнянні з липнем 2016 року зменшилася на 3,6% - до 355,7 тис. осіб, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.

За даними Держстатистики, у серпні поточного року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася на 14 тис. осіб - до 355,7 тис. осіб проти 369,7 тис. осіб у липні цього року.

Так, за підсумками серпні 2016 року в країні зареєстровано 194,7 тис. безробітних жінок та 161 тис. безробітних чоловіків.

Вказано, що із загальної кількості безробітних, зареєстрованих в Україні станом на серпень, 217,4 тис. осіб становить міське населення та 138,3 тис. – сільське.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомялв УНН, у службі зайнятості на обліку стоїть на 10% менше людей ніж у 2015 році.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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