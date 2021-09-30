Несколько человек получили тяжелые ранения из-за торнадо, что обрушился на немецкий портовый город Киль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Власти города Киль заявили, что в результате торнадо были ранены несколько человек, четверо из них получили серьезные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Городская пожарная служба сообщила, что в операции по спасению группы гребцов были задействованы десятки спасателей, которые были удивлены смерчем, когда он пронесся вдоль побережья Балтийского моря.
Немецкое информационное агентство dpa процитировало представителя национального метеорологического агентства страны DWD, который заявил, что торнадо, вероятно, был не очень сильным, но мог бы нанести значительно больший вред, если бы он поразил центр города, а не большую часть безлюдного района.
Согласно Европейской базе данных о суровой погоде, ежегодно в Германии бывает от 20 до 60 торнадо.