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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107904 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117554 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104747 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104068 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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2 марта, 11:46 • 132327 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158996 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172922 просмотра

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Несколько человек получили тяжелые ранения из-за торнадо, что обрушился на немецкий портовый город Киль

Несколько человек получили тяжелые ранения из-за торнадо, что обрушился на немецкий портовый город Киль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Власти города Киль заявили, что в результате торнадо были ранены несколько человек, четверо из них получили серьезные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Городская пожарная служба сообщила, что в операции по спасению группы гребцов были задействованы десятки спасателей, которые были удивлены смерчем, когда он пронесся вдоль побережья Балтийского моря.

Немецкое информационное агентство dpa процитировало представителя национального метеорологического агентства страны DWD, который заявил, что торнадо, вероятно, был не очень сильным, но мог бы нанести значительно больший вред, если бы он поразил центр города, а не большую часть безлюдного района.

Согласно Европейской базе данных о суровой погоде, ежегодно в Германии бывает от 20 до 60 торнадо.

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