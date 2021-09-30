Кілька людей дістали тяжких поранень через торнадо, що обрушився на німецьке портове місто Кіль

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Міська пожежна служба повідомила, що в операції з порятунку групи веслярів були задіяні десятки рятувальників, які були здивовані смерчем, коли він пронісся уздовж узбережжя Балтійського моря.

Німецьке інформаційне агентство dpa процитувало представника національного метеорологічного агентства країни DWD, який заявив, що торнадо, ймовірно, був не дуже сильним, але міг би завдати значно більшої шкоди, якби він вразив центр міста, а не більшу частину безлюдного району.

Відповідно до Європейської бази даних про сувору погоду, щорічно в Німеччині буває від 20 до 60 торнадо.