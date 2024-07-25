Киев • УНН
В Киеве не планируют вводить графики отключения водоснабжения. Киевводоканал опровергает фейковые сообщения и уверяет, что вода подается круглосуточно, за исключением аварийных ситуаций.
В Киеве не планируют вводить графики отключения водоснабжения. Информация о якобы графиках подачи воды - фейки. Об этом заявили в Киевводоканале, передает УНН.
Детали
В компании отмечают, что в сети снова распространяются сообщения о том, что в столице планируется ввести графики подачи воды.
Мы еще раз подчеркиваем, что услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме, за исключением аварийных ситуаций на трубопроводах. Киевводоканал не вводил никаких графиков отключения водоснабжения, поэтому эти сообщения являются ложными
Также там призвали жителей столицы не доверять фейковым новостям и ориентироваться только на официальные источники информации и проверять информацию.
Напомним,
В «Укрэнерго» заявили, что никаких «зональных отключений» и новых графиков не будет. Информация распространенная рядом Telegram-каналов - фейк.