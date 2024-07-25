В Киеве не планируют вводить графики отключения водоснабжения. Информация о якобы графиках подачи воды - фейки. Об этом заявили в Киевводоканале, передает УНН.

Детали

В компании отмечают, что в сети снова распространяются сообщения о том, что в столице планируется ввести графики подачи воды.

Мы еще раз подчеркиваем, что услуги водоснабжения и водоотведения предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме, за исключением аварийных ситуаций на трубопроводах. Киевводоканал не вводил никаких графиков отключения водоснабжения, поэтому эти сообщения являются ложными - отметили в Киевводоканале.

Также там призвали жителей столицы не доверять фейковым новостям и ориентироваться только на официальные источники информации и проверять информацию.

Напомним,

В «Укрэнерго» заявили, что никаких «зональных отключений» и новых графиков не будет. Информация распространенная рядом Telegram-каналов - фейк.