Директор одной из строительных компаний Киева получил подозрение из-за продажи коммунальщикам некачественной соли от гололеда. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Следователи Подольского управления полиции разоблачили 41-летнего директора одной из строительных компаний Киева, который в декабре 2022 года продавал коммунальщикам некачественную техническую соль. Он подписывал расходные накладные для договоров по продаже каменной соли коммунальному предприятию "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог Подольского района", которая была нужна для посыпки дорог от гололеда. Но оказалось, что качество поставленного товара не соответствовало государственным стандартам.

Химический состав соли показал отсутствие необходимого противогололедного реагента. Проведенная судебная товароведческая экспертиза установила, что разница стоимости товара с ее фактической рыночной стоимостью составляет более 5,5 миллионов гривен - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Народного депутата Николая Задорожного из фракции "Слуга народа" подозревают в том, что он требовал 10% "отката" от главы сельсовета в Сумской области за непрепятствование проведению тендера.

Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР