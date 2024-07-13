Киевская ОВА и американский штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании

В присутствии Президента Владимира Зеленского Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала Меморандум о взаимопонимании между Киевской ОВА и штатом Юта с губернатором Юты Спенсером Коксом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента и сообщение председателя КОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Расширяем сотрудничество с американскими штатами. За всю историю это второй Меморандум между Киевской ОВА и штатом США. Весной этого года подписал такой же важный документ с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли - написал Кравченко.

Как сообщается, Киевщина и Юта будут сотрудничать в следующих сферах:

экономика;

энергетика;



аэрокосмическая и оборонная промышленность;



программное обеспечение и информационные технологии;



сельское хозяйство;



образование, туризм;



охрана здоровья и окружающей среды;



наука и технологии;



искусство, культура и гуманитарное направление.



Отмечается, что меморандум открывает новые возможности для обмена опытом, привлечения инвестиций, увеличения объемов торговли, создания рабочих мест.

"Сотрудничество между Ютой и Киевщиной имеет большой потенциал для обеих сторон. Это будет способствовать повышению уровня жизни людей, развитию бизнеса, реализации гуманитарных и социальных проектов", - добавил Кравченко.

В американском штате Юта проживает около 4 тысяч украинцев, в том числе 2,5 тысячи - беженцы.

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