Киевская ОВА и американский штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании
Киев • УНН
Киевская ОВА и штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится о намерении развивать сотрудничество в сферах экономики, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и окружающей среды, науки, технологий, искусства, культуры и в гуманитарном направлении.
В присутствии Президента Владимира Зеленского Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала Меморандум о взаимопонимании между Киевской ОВА и штатом Юта с губернатором Юты Спенсером Коксом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента и сообщение председателя КОВА Руслана Кравченко в Facebook.
Расширяем сотрудничество с американскими штатами. За всю историю это второй Меморандум между Киевской ОВА и штатом США. Весной этого года подписал такой же важный документ с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли
Как сообщается, Киевщина и Юта будут сотрудничать в следующих сферах:
- экономика;
- энергетика;
- аэрокосмическая и оборонная промышленность;
- программное обеспечение и информационные технологии;
- сельское хозяйство;
- образование, туризм;
- охрана здоровья и окружающей среды;
- наука и технологии;
- искусство, культура и гуманитарное направление.
Отмечается, что меморандум открывает новые возможности для обмена опытом, привлечения инвестиций, увеличения объемов торговли, создания рабочих мест.
"Сотрудничество между Ютой и Киевщиной имеет большой потенциал для обеих сторон. Это будет способствовать повышению уровня жизни людей, развитию бизнеса, реализации гуманитарных и социальных проектов", - добавил Кравченко.
В американском штате Юта проживает около 4 тысяч украинцев, в том числе 2,5 тысячи - беженцы.
Безопасность детей: на Киевщине обустраивают укрытия в 90 школах и садиках13 июля 2024, 09:44 • 2967 просмотров