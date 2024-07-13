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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская ОВА и американский штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 09:58  •  6438 просмотра

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Киевская ОВА и штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится о намерении развивать сотрудничество в сферах экономики, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и окружающей среды, науки, технологий, искусства, культуры и в гуманитарном направлении.

В присутствии Президента Владимира Зеленского Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала Меморандум о взаимопонимании между Киевской ОВА и штатом Юта с губернатором Юты Спенсером Коксом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента и сообщение председателя КОВА Руслана Кравченко в Facebook

Расширяем сотрудничество с американскими штатами. За всю историю это второй Меморандум между Киевской ОВА и штатом США. Весной этого года подписал такой же важный документ с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли

- написал Кравченко.

Как сообщается, Киевщина и Юта будут сотрудничать в следующих сферах:

  • экономика;
  • энергетика;
  •  аэрокосмическая и оборонная промышленность;
  •  программное обеспечение и информационные технологии;
  •  сельское хозяйство;
  •  образование, туризм;
  •  охрана здоровья и окружающей среды;
  •  наука и технологии;
  •  искусство, культура и гуманитарное направление. 

Отмечается, что меморандум открывает новые возможности для обмена опытом, привлечения инвестиций, увеличения объемов торговли, создания рабочих мест.

"Сотрудничество между Ютой и Киевщиной имеет большой потенциал для обеих сторон. Это будет способствовать повышению уровня жизни людей, развитию бизнеса, реализации гуманитарных и социальных проектов", - добавил Кравченко. 

В американском штате Юта проживает около 4 тысяч украинцев, в том числе 2,5 тысячи - беженцы.

Безопасность детей: на Киевщине обустраивают укрытия в 90 школах и садиках13 июля 2024, 09:44 • 2967 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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