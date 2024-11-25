Киевщина будет работать над расширением сотрудничества с ЮНИСЕФ для поддержки детей и семей - Кравченко

Киевщина уже имеет немало реализованных проектов благодаря поддержке ЮНИСЕФ и настроена на продолжение сотрудничества. Об этом шла речь на встрече начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко с Главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Муниром Мамедзаде, передает УНН.

В области уже реализуется Меморандум о взаимопонимании между ЮНИСЕФ и девятью громадами Киевщины по программам для детей, семей с детьми и молодежи в условиях войны.

Стороны обсудили возможность привлечения Детского фонда к продолжению восстановления на Киевщине.

"Речь идет о помощи ЮНИСЕФ в поиске доноров для восстановления школ и садиков. Сегодня из 247 поврежденных и разрушенных образовательных учреждений уже восстановили 209. И стремимся как можно быстрее восстановить все, учитывая потребности как жителей Киевщины, так и детей ВПО", - отметил Руслан Кравченко.

Еще один важный вопрос - обустройство укрытий в образовательных учреждениях Киевщины. На сегодня уже обустроили более 1,3 тыс. укрытий и этот процесс продолжается. И область имеет постоянную потребность в увеличении количества укрытий, учитывая ежедневные атаки врага.

Важным является также сотрудничество в медицинской сфере. Киевская ОВА сегодня активно работает над реконструкцией Киевской областной детской больницы в Боярке.

"Стремимся сделать это уникальное детское учреждение современным и комфортным медицинским центром. Для этого крайне нуждаемся в современном медицинском оборудовании для оказания оперативной и эффективной помощи", - добавил начальник Киевской ОВА.

Кроме того, Руслан Кравченко рассказал, что Киевская ОВА имеет планы по созданию при этой больнице центра ментального здоровья. Поскольку уже сегодня мест, которые там есть, не хватает, чтобы закрыть полную потребность. Программа ментального здоровья является крайне важной, ведь поддержка психоэмоционального состояния детей и взрослых - ключ к восстановлению общества.

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